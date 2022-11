Case popolari, Rossetti (Pd): “Inutile andare contro le norme, decine di persone fragili senza una casa”

Genova.” Il tribunale di Genova riconosce che il bando indetto da Comune e Regione per accedere alle graduatorie degli alloggi pubblici popolari discrimina gli stranieri. Questo conferma che Comune di Genova e Regione Liguria sono andati contro le norme sapendo di farlo, consapevoli di voler discriminare i più deboli”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la notizia che il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso degli avvocati di strada e ha dichiarato che il Comune di Genova e la Regione Liguria con il bando per gli alloggi popolari ha posto in essere una discriminazione.

“Si tratta – osserva Rossetti – della seconda sentenza contro le disposizioni regionali, la prima aveva già costretto il Comune di Genova ad ammettere in graduatoria gli stranieri che avevano già presentato domanda, ma esclusi per assenza di documenti. Ora dovranno essere riaperti i termini del bando, quello che si sarebbe dovuto fare fin da subito, per permettere a tutti gli aventi diritto – anche alle persone straniere che per assenza di documenti non avevano presentato la domanda – di poter accedere alle graduatorie. Inoltre, quando la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla questione di legittimità del requisito dei 5 anni di residenza per l’accesso agli alloggi Erp, previsto dalla legge regionale, bisognerà anche rifare tutti i bandi e le graduatorie. Dimostrazione che l’azione ideologica, strumentale e discriminante della Regione alla fine colpisce tutti”.

» leggi tutto su www.genova24.it