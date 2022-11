“Il gruppo consigliare di opposizione deve constatare ancora una volta lo stato confusionale in cui versa l’amministrazione Mazzi. Dopo aver appurato in presa diretta all’interno del consiglio comunale che vengono presentate variazioni di bilancio senza nemmeno leggere gli atti, per giunta sbagliati, oggi ci troviamo di fronte all’ennesimo ‘cold case’”. Si apre così la nota diffusa dal gruppo consiliare ‘Cittadini in Comune’ di Follo. “In data 28 ottobre viene, per decreto del sindaco, nominato l’assessore esterno Casati, per buona pace del resto dei consiglieri riportati nelle retrovie. In data 2 novembre l’annuncio a mezzo stampa che al suono della fanfara riportava il suddetto assessore tra i banchi che aveva abbandonato pochi mesi prima. In data 8 novembre ecco per magia due delibere di giunta che non solo non trovano tra gli assenti il neo assessore ma nemmeno viene citato tra gli assessori e l’assessorato al bilancio di cui detiene la delega, forse, non esiste in giunta. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca, diceva un noto politico della Prima Repubblica: non è che ci si è dimenticati di chiedere il permesso al sindaco Peracchini? Sarebbe così risolto l’arcano senza dover per forza scomodare Agatha Christie”.

“Siamo allibiti dalla leggerezza con la quale vengono trattate le istituzioni e il mancato rispetto delle stesse da parte del sindaco Rita Mazzi. Tutto ciò non è più tollerabile, presenteremo una interrogazione sulla vicenda ma si sappia sin da ora che non siamo più disponibili alla continua distorsione delle regole democratiche ad uso e consumo dell’amministrazione”, concludono i consiglieri del gruppo di opposizione follese.

L’articolo “Delibere senza il nome dell’assessore: ci si è dimenticati di chiedere il permesso a Peracchini?” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com