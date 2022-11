Eccellenza, visita amarcord per l’Albenga: Marino Testa e “Miro” Zunino incontrano la squadra

Albenga. Una piacevole sorpresa per gli ingauni quella avvenuta ieri pomeriggio all’Annibale Riva.

Gli ex calciatori dell’Albenga Marino Testa, per tre stagioni in Serie D dal 1970 al 1973 e Vladimiro “Miro” Zunino, in maglia bianconera nelle stagioni 1971-1973, hanno avuto il piacere d’incontrare la squadra nel corso del loro allenamento, intrattenendosi con mister Buttu e i giocatori ai quali hanno fatto i complimenti per i risultati fino a oggi ottenuti e con gli auguri per un buon proseguimento di stagione. Non è mancato un incontro anche con il socio Roberto Cancellara.

» leggi tutto su www.ivg.it