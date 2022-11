Economia circolare, Sansa (Lista Sansa) presenta una proposta di legge: “Basta sprechi”

Genova. È partito l’iter per la proposta di legge sull’economia circolare promossa dalla consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia.

“In un momento storico in cui in Liguria il tema dei rifiuti rappresenta ancora un problema, con la nostra proposta di legge vogliamo far in modo che i rifiuti diventino una risorsa, incentivando un diverso modo di produrre e di consumare – spiega Selena Candia -. Regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Abruzzo hanno già leggi specifiche sull‘economia circolare mentre la Liguria al momento non ha strumenti legislativi per facilitare questo cambiamento”.

