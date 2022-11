Giovani di talento, due aquilotti convocati nell’Italia under17

Altra soddisfazione per lo Spezia Calcio, che ci tiene a complimentarsi con gli aquilotti Francesco Plaia e Thomas Tognoni per la convocazione in Nazionale Under 17. I due giovani atleti sono stati convocati dal Tecnico Federale Bernardo Corradi per prendere parte alla manifestazione denominata “Torneo dei Gironi” in programma presso il centro sportivo Novarello Villaggio Azzurro da quest’oggi, venerdì 11 Novembre, fino a domenica 13 Novembre 2022. Un’esperienza unica per i giovani aquilotti allenati da mister Leonardo Ventura e Giuseppe Vecchio che avranno l’onore di indossare la maglia azzurra e partecipare al raduno che li vedrà impegnati in tre giorni di allenamenti e partitelle a ranghi contrapposti.