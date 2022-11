Il Comune ‘esilia’ le tartarughe americane invasive: ‘espulse’ dal Lago Grande di villa Pallavicini

Genova. Entro fine anno il Comune di Genova trasferirà fino a 32 esemplari di testuggine palestre americana “Trachemys Scripta”, considerata specie esotica invasiva, dal lago grande di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli a un centro specializzato in provincia di Modena, dove saranno “confinate per tutta la loro vita”, provvedendo alla loro “alimentazione, rispettando le normative in materia di ambiente e di benessere animale”.

La decisione assunta con determina della Direzione Ambiente di Tursi nasce “dall’esigenza di pianificare e programmare il contenimento delle diverse popolazioni infestanti sul territorio comunale, in quanto la mancanza di adeguate politiche di intervento costanti nel tempo comporta la nascita di situazioni di estrema gravità per l’igiene e la salute pubblica“. Il Comune ha preso in carico la cattura delle tartarughe e il trasporto al centro convenzionato per il mantenimento.

