Peracchini: “Provincia si trova ad affrontare due milioni di costi importanti e imprevisti”

La Provincia della Spezia ha varato, attraverso un decreto del presidente Pierluigi Peracchini, un Piano di riduzione dei costi di consumo energetico relativi alle strutture provinciali (ne abbiamo parlato QUI). “Per l’ente si prevede un aumento dei costi per le utenze oltre il 50 per cento rispetto al dato storico”, spiega una nota di Via Veneto. “La situazione complessa che stiamo attraversando a livello internazionale – commenta il presidente Peracchini – si somma alle difficoltà in cui versano le province, aggravate da una riforma che ha mantenuto competenze, ma limitato drasticamente le risorse. Il nostro ente si trova ad affrontare costi importanti e imprevisti per circa due milioni di euro. Per dare risposte concrete alla crisi energetica abbiamo varato un piano di riduzione dei consumi che riguarda tutti gli edifici gestiti dall’ente. Un piano che punta a razionalizzare gli utilizzi senza perdere servizi e capacità operative”.

