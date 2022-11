Peste suina e presenza ungulati nel savonese, in Prefettura la riunione per illustrare le misure assunte

Savona. La peste suina e la proliferazione degli ungulati in provincia sono stati al centro della riunione che si è tenuta questa mattina in Prefettura a Savona.

Nel corso dei lavori sono state innanzitutto raccolte “le preoccupazioni degli amministratori locali in merito a una serie di criticità, già da tempo presenti nei rispettivi territori, legate alla presenza di cinghiali, sia dal punto di vista sanitario che da quello, più generale, connesso ai potenziali rischi che ne derivano per la sicurezza della circolazione sulle pubbliche vie, oltre che per i danni procurati agli arredi urbani ed alle coltivazioni insistenti nei rispettivi comprensori” si legge in una nota della Prefettura di Savona.

