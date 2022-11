A quasi ottanta anni dai bombardamenti che rasero al suolo Recco, le ultime macerie, un muro al confine della carreggiata della via Aurelia, nel tratto compreso tra il distributore di benzina e il parco delle Rimembranze, sono destinate a sparire. Gli eredi della proprietà hanno, infatti, presentato un progetto per la costruzione di due villini. Il progetto prevede, in quel tratto, anche un marciapiedi per arrivare in sicurezza al parco delle Rimembranze.

