Recco: incidente tra auto e scooter in via Assereto

Incidente poco prima delle 18 nella centrale via Assereto a Recco. Si tratta di uno scontro tra un’auto ed uno scooter. Sul posto il 118 con Golf-6 e le Croci Verdi di Recco e Camogli. Lo scooterista ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso, derubricato in giallo, al pronto soccorso del San Martino. Sul posto la polizia urbana di Recco che ha effettuato i rilievi pr accertare l’esdatta dinamica e le responsabilità, istituendo poi un senso unico alternato per far scorrere il traffico piuttosto sostenuto a quell’ora.

