Sori: “La notte dei libaeti”, ecco i testi registrati

Dal Pigiama del gatto

Se “la notte dei libaeti” è stata annullata causa maltempo, abbiamo sopperito registrando i testi che avremmo letti lungo il percorso e che ci faceva piacere condividere con voi, anche se privi della magia che avrebbero acquisito dal vivo nel bosco.

A questo link potrete ascoltarli.

http://www.giandeibrughi.it/libaeti_22.html#

Tra pochi giorni daremo inizio a “Notti di Fiaba”, le 28 fiabe per l’Avvento che bambini e adulti potranno ascoltare ogni sera in linea a partire dal 27 di novembre fino alla vigilia di Natale.

Se avete piacere di fare un vostro racconto per i bimbi, mandateci un video in orizzontale con una piccola ambientazione natalizia al nostro indirizzo e_mail

