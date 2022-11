Stage con il campione mma Alessio Sakara per gli operatori del Comsubin

Il campione di mma Alessio Sakara è stato coinvolto in uno stage di alcuni giorni dedicati alla difesa personale e al combattimento corpo a corpo all’interno del centro sportivo del Comsubin, recentemente ripristinato. Sakara, primo italiano a competere nella prestigiosa UFC, ha condiviso la sua esperienza con gli operatori del Varignano e del personale in forza non brevettato che pratica la disciplina a livello agonistico o amatoriale.

L’allenamento in sport come il judo, le arti marziali miste e l’obstacle course race è peraltro funzionale al mantenimento dei requisiti psicofisici fondamentali per le forze speciali e i reparti subacquei del Comsubin, con risultati di primissimo livello che confermano gli elevati standard del personale del raggruppamento subacquei ed incursori anche nei contesti più puramente agonistici.