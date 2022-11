Una piramide di vetro sulla sommità dell’ex Iat dei Giardini, prendono forma gli spazi del nuovo locale D.O.C. Show

Si chiamerà D.O.C. Show, il locale che sorgerà nella palazzina dell’ex Iat della Provincia, ai Giardini pubblici a pochi metri da Viale Italia e da Via Diaz. Un nome, quello scelto da Eros Meucci e soci, che vuole sottolineare come la nuova apertura di proponga come una vetrina di servizi, prodotti scelti, occasioni per i cittadini e per i turisti che transitano numerosi nei pressi della struttura.

L’edificio, nato negli anni Sessanta per ospitare i servizi igienici al servizio di cittadini e turisti, ha successivamente mutato la sua destinazione d’uso in infopoint, fino a cadere in disuso.

L’intervento previsto dalla D.O.C. Show srl, che ha ottenuto la concessione del bene dal Comune della Spezia per 10 anni, mira a “riqualificare non solo l’architettura, ma anche, e soprattutto, l’area pertinenziale, restituendola alla città”.

Nella relazione tecnico illustrativa presentata dai concessionari a Palazzo civico si preannuncia “l’inserimento di un punto ristoro declinato in attività di interesse pubblico intergenerazionale e in promozione turistica del territorio e dei suoi prodotti. Al suo interno – si legge – sono previsti servizi igienici di alto livello custoditi e accessibili, garantendo un servizio per turisti e cittadini ad oggi carente in città. Il nuovo intervento si propone, inoltre, come contenitore di iniziative legate al mare, alla musica, all’arte, al cibo e al territorio, satellite ai molteplici eventi che si svolgono nelle zone limitrofe. Trovandosi in prossimità degli scali di battelli e crociere, fondamentale sarà la presenza di un infopoint che garantirà supporto ai turisti che arrivano nel nostro territorio. Il progetto nasce innanzitutto come spazio a disposizione. L’intento è quello di offrire una pluralità di servizi nelle diverse ore della giornata: dalla colazione al dopocena, oltre alla possibilità di usufruire della struttura per fini lavorativi (freelances, smartworking, ecc…) o di studio, potendo contare su postazioni attrezzate”.

Un ritorno al passato, dunque, con il recupero delle funzioni di ritirata e di punto di informazione turistica, ma con l’aggiunta della somministrazione di cibo e bevande e di spazi multifunzionali.

