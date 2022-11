Bozza nuovo piano sanitario, punto nascite solo al Santa Corona. Storti: “Non è un Dea di II livello, decisione assurda”

Savona. “La decisione di chiudere il punto nascite di Savona a favore del Santa Corona di Pietra Ligure disvela il lento smembramento del San Paolo a favore di altri territori meno popolati. A questo livello di aggressione il comitato non ha le munizioni per difendere il nosocomio. L’ospedale pietrese, inoltre, non possiede le specialità previste dalla legge per essere qualificato come un Dea di secondo livello, basta guardare il decreto per rendersene conto”. Così Giampiero Storti, presidente del comitato “Amici del San Paolo”, commenta la bozza del nuovo piano sanitario presentata in queste ore dai vertici di Alisa ai direttori delle Asl liguri e agli esponenti della giunta regionale.

Per diventare ufficiale, il documento dovrà essere approvato dal consiglio regionale (dove potrebbe – potenzialmente – anche essere modificato in sede di discussione). Tuttavia, la bozza predisposta dal direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi parla chiaro: il punto nascite di Savona è destinato a chiudere. E su questo aspetto le parole di Storti sono durissime: “Da quando esiste – ricorda il presidente del comitato savonese -, il San Paolo ha sempre avuto il suo punto nascite. Questo modo di creare conflitti tra ospedali e popolazioni è ridicolo oltre che assurdo. Sta succedendo ad Albenga, a Cairo e ora anche a Savona. Non è così che si risolvono problemi”.

