Cobas: “Adesione superiore al 50 per cento allo sciopero del personale viaggiante di Atc”

“La Confederazione Cobas del lavoro privato comunica la piena riuscita dello sciopero di ieri venerdì 11 novembre, con un’adesione del personale viaggiante superiore al 50%, tenendo conto che la modalità di astensione dal lavoro, era solo di 4 ore e che è stato proclamato unicamente dalla nostra sigla sindacale.

Facciamo notare che un’adesione così alta è sinonimo di un elevato malcontento tra i dipendenti, la colpa di tutto ciò è esclusivamente da ricercare nelle scelte intraprese dalla direzione di ATC, ad esempio la riluttanza dell’azienda a dare applicazione a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Autoferrotranvieri, sia gli ultimi problemi tecnici /organizzativi che hanno avuto le officine, dove agli operai svolgevano alcune lavorazioni in aree non idonee, per poi passare al mancato accordo sulla vendita dei titoli di viaggio a bordo dei bus……e la lista potrebbe proseguire.

Rimaniamo fiduciosi nell’incontro che ci attende con il Sindaco Pierluigi Peracchini martedì 15, dove sarà presente anche ATC, speriamo che la proprietà tracci delle linee guida da seguire, in modo che la direzione riallacci i rapporti sindacali, sperando venga firmato il documento sulle relazioni industriali, in modo da evitare un ulteriore inasprimento dei rapporti. In conclusione, auspicando che non sia necessario, ci teniamo però a sottolineare che siamo pronti a proseguire lo stato di agitazione nel pieno rispetto delle leggi, informiamo che il prossimo sciopero sarà di 24 ore.

Nel caso i diritti dei lavoratori non fossero riconosciuti, saremo pronti a ricorrere a vie legali nei confronti di ATC”.

Confederazione

Cobas Lavoro Privato

