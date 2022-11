Fine settimana velato per lo Spezzino

Fine settimana di velature e nubi sparse sulla Spezia e provincia, con probabilità, per quanto non troppo consistenti, di precipitazioni piovose; in particolare oggi, sabato 12 novembre, si annunciano velature estese per la mattinata e il pomeriggio, con cielo poco o parzialmente nuvoloso la sera; mentre domani, domenica 13 novembre, ecco, dopo una notte serena, una mattinata di lievi velature e pomeriggio e sera all’insegna di nubi sparse e schiarite. Sia oggi che domani temperature massime sui 21-22 gradi. Seguirà un lunedì di nubi sparse e schiarite, con non irrilevanti probabilità di pioggia dalla sera.

