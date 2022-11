Il Podenzana Tresana cerca riscatto a Sampierdarena Esterni

Il posticipo non ha portato fortuna al Podenzana Tresana, battuto per 3-1 a domicilio dalla vicecapolista Admo Lavagna, a Barbarasco. Prossimo impegno per le rossoblù ora la trasferta a Genova contro il Paladonbosco, sabato 12/11, ore 20.30; al Paladonbosco di Sampierdarena con arbitro Martina Auditore.

Questa poi la classifica aggiornata nel Girone B della Serie C ligure femminile di volley: Normac Genova punti 11 punti, Admo Lavagna e Serteco Wonder Ge 9, Podenzana Tresana 6, Futura Ceparana 5, Lunezia Volley 4, Tigullio Santa Margherita Ligure 3, Paladonbosco Ge 0.

Di seguito infine il tabellino…

PODENZANA TRESANA – ADMO LAVAGNA 1 – 3

SET: 20-25 / 26-24 / 20-25 / 16-25.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Deste, Barbieri, Bacchini, Pinotti, Allegretto, Leonardi F., Martinelli, Martolini, Bartoli, liberi Bruno e Rocca. All. Saccomani.

ADMO LAVAGNA: Podestà, Gulisano, Campodonico, Capuzzolo, Canepa, Rissetto, Profumo, Ghiozzi, Malatto Hornauer A., Malatto Hornauer, liberi Pescio e Ceragioli. All. Cremisio.

ARBITRI: Zampini e D’ Arcangelo.

