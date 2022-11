Imperia, Associazione Rinascita Sociale : «Pronti a scendere in campo per sostenere Ivan Bracco a candidato sindaco»

Imperia. «Un’associazione culturale e un’associazione di giovani che raccoglie di ha voglia di aderire, chi ha voglia di fare qualcosa in questa città, chi ha voglia di ricercare e ritrovare quelle che erano le risorse, quelle che erano i desideri degli imperiesi, quelle che erano le speranze di tanti anni fa, di ritirarle fuori e rinascere» spiega la presidente Loredana Modaffari durante la presentazione dell’Associazione culturale Rinascita Sociale. Un’associazione che mette al centro i giovani, i loro sogni e desideri e la loro voglia di esprimersi. Ma che non nasconde anche un inclinazione politica verso le prossime amministrative del prossimo anno e in particolare verso il possibile candidato sindaco Ivan Bracco commissario della Polizia Postale.

«L’appoggia sì- chiarisce la Modaffari- in giro se ne parla già, per parte mia non faccio politica. Ivan è un caro amico e una persona che è nel cuore di tanti imperiesi e ovviamente come Associazione, non possiamo nasconderci, nel momento in cui Ivan insisterà in questo suo pensiero assolutamente lo appoggeremo a tutto campo». Una sala gremita quella della biblioteca della città con molti rappresentanti delle associazioni già esistenti in città ma presenti anche alcuni esponenti del centro sinistra come Lucio Sardi e Edoardo Verda di Imperia al Centro.

