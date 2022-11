Imperia città cantiere, i lavori di asfaltatura in notturna

Imperia. I lavori di asfaltatura non si fermano ad Imperia. in un post sul suo profilo il sindaco Claudio Scajola pubblica alcuni scatti dei lavori in fase notturna. «Imperia città cantiere- si legge nel post- In diretta da via Scarincio alla Marina dove sono iniziate le operazioni di asfaltatura in notturna. Fanno parte del piano asfalti da oltre 2 milioni di euro che abbiamo fatto partire nei giorni scorsi e che interesserà tutto il territorio cittadino. Stanno lavorando in contemporanea due ditte: una sulle frazioni (da questa mattina gli operai sono a Poggi) e una in centro».