In moto a cento all’ora in Viale Italia, multa e sospensione della patente per un 20enne

E’ sfrecciato in moto a cento all’ora lungo Viale Italia, incurante dei limiti, della zona residenziale, delle tante persone presenti e dell’imbrunire. Ad intercettarlo è stata una pattuglia della Polizia locale, impegnata proprio nei controlli sul rispetto dei limiti di velocità. Gli agenti, muniti di apparecchiatura telelaser, erano appostati a fianco della carreggiata, ben visibili e con i lampeggianti accesi, quando hanno visto sfrecciare il centauro, al quale poco dopo hanno intimato l’alt. Pari al doppio del limite fissato nei centri urbani, cinquanta all’ora, la velocità misurata dall’apparecchio elettronico.

Il giovane che era in sella al due ruote, un 20enne residente in Val di Magra, è stato sanzionato con una multa di 543 euro per il superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h. La violazione del Codice della Strada ha comportato anche il ritiro della patente per la successiva sospensione, a cura della locale Prefettura, per un periodo da uno a tre mesi, oltre ad una decurtazione di 6 punti.

Durante lo stesso servizio è stato altresì rilevato dalla Locale il superamento dei limiti di velocità da parte di due automobilisti: per entrambi è scattata la sanzione prevista di 173 euro unita alla decurtazione di 3 punti dalla patente posseduta.

Numerose nell’ultimo periodo le segnalazioni dei residenti a Comune e Polizia locale in merito al transito di auto a forte velocità lungo Viale Italia, Via Sarzana, Via Michele Rossi e Via Lunigiana; i controlli per il contrasto della velocità eccessiva lungo le strade urbane di maggior scorrimento sono pertanto costanti da parte degli agenti.

