La Pigna su due ruote, salti e adrenalina. E’ la Urban Downhill

Sanremo. E’ Martin Cedric (Francia) il leader provvisorio al termine della prima manche di discesa libera tra i caruggi della Pigna. Oggi il centro storico si presenta alle centinaia di appassionati di sport e curiosi presenti, trasformato in circuito naturale per il gran ritorno della Urban Downhill, a distanza di due anni dall’ultima edizione che si era tenuta ante emergenza Covid.

In 150 i partecipanti al via che alle 20 sono ripartiti dallo start allestito alla Madonna della Costa per la seconda fase della gara non competitiva entrata a pieno titolo nel calendario manifestazioni sportive di Palazzo Bellevue. Curve strette, luci soffuse (finalmente a led) a illuminare gli scorci più caratteristici, salti, acrobazie, qualche caduta e soprattutto tanta adrenalina sono riassunti nel video di copertina a cura della redazione di Riviera24.it.

