La Rari Nantes Savona espugna Trieste e si conferma a punteggio pieno

Trieste. La Bper Rari Nantes Savona ha vinto con la Pallanuoto Trieste, nella piscina Bianchi, l’incontro valevole per la quarta giornata della regular season del campionato di Serie A1. 12 a 10 è stato il risultato finale in favore dei biancorossi che hanno conquistato una importante vittoria in una vasca difficile e con una squadra storicamente ostica. Da segnalare le cinque reti messe a segno da Bogdan Durdic.

Il prossimo impegno della Bper Rari Nantes Savona sarà ancora in campionato, sabato 19 novembre, con la quinta giornata della regular season nella piscina Zanelli di Savona. I biancorossi affronteranno il Check-Up R.N. Salerno. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 14.

