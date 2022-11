Luminarie natalizie, dal Comune 200mila euro per aiutare civ e mercati: il bando apre lunedì

Genova. Apre lunedì alle 16 (e si troverà on line) il bando per il sostegno dell’attività dei Civ-Centri integrati di via e dei Consorzi di gestione dei mercati coperti comunali per l’allestimento delle luminarie e degli addobbi natalizi nei quartieri genovesi.

Con un budget complessivo di 200mila euro, i Civ e i Consorzi, che presentino un progetto di allestimento, potranno accedere al contributo, che prevede anche un anticipo di spesa – 1.500 euro per Civ e 1.000 euro per Consorzi mercatali – a parziale o totale copertura della cifra sostenuta per l’attività. I residui, non allocati, saranno messi a gara per coprire tutte le spese sostenute.

