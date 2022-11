Nebbia Colomba entra nel Pd, che torna a essere rappresentato in consiglio

Il Partito democratico torna ad essere rappresentato nel consiglio comunale di Lerici, circostanza venuta meno in seguito alle dimissioni del consigliere Roberto Vara, capogruppo di ‘Siamo il Golfo dei poeti’. Il neo capogruppo di ‘Siamo il Golfo dei poeti’, Emanuele Nebbia Colomba, annuncia infatti in una nota il suo ingresso nel Pd. “Da oltre due anni sono attivo nella politica e nell’associazionismo lericino. Nel 2020 sono entrato nel Consiglio comunale cittadino eletto come ‘indipendente’ nella lista ‘Siamo il Golfo dei poeti’ – scrive il consigliere comunale di opposizione -. In questi due anni, insieme ai compagni di gruppo consiliare abbiamo presentato svariate mozioni e interrogazioni, senza mai risparmiarci. Ho imparato molto sul funzionamento della macchina amministrativa ma soprattutto ho avuto una crescita personale importante. Ho avuto sicuramente alcune piccole soddisfazioni tra cui l’aver contribuito alla nascita dell’associazione culturale (autonoma rispetto alla politica) ‘Non è un paese per giovani’ e aver collaborato con l’amministrazione per la rinascita dello storico torneo di basket alla Rotonda. Tuttavia, essendo ‘indipendente’ e non tesserato ad un partito il lavoro preparatorio è stato spesso solitario, faticoso, condiviso con le quattro o cinque persone a me più vicine”.

“Dopo le elezioni del 25 Settembre e la vittoria della coalizione più a destra della storia della Repubblica (con una crisi energetica ed una guerra in Europa) – prosegue Nebbia Colomba – alcuni ragazzi ed io abbiamo sentito l’urgenza nel nostro piccolo di ‘fare qualcosa’. Dobbiamo essere onesti, negli anni i tentativi di costruire qualcosa a sinistra del Partito democratico sono tutti falliti ed ora il Pd è in una fase congressuale di ripensamento. Penso che il Pd debba innanzitutto darsi una chiara linea politica e tornare a rappresentare i ceti meno abbienti e più vulnerabili che oggi sono precari, giovani, donne, migranti. Questo era il compito storico della sinistra oggi da integrare con la drammatica questione ambientale ed il femminismo. Il Pd è anche l’unico partito, soprattutto in un comune di una provincia medio-piccola come la nostra, dove possa esistere uno spazio di discussione non angusto con militanti e volontari generosi. Mi sono ritrovato a fare riunioni in cinque o sei persone, che senso ha? Politica è stare con tante persone e tradurre i loro bisogni in proposte concrete. Perciò ho deciso di dare un credito di fiducia a questa fase ricostituente, o ora o mai più. Con me entrerà nel Pd anche un giovane promettente come Giacomo Passalacqua, presidente del Comitato di frazione di San Terenzo. Ci tengo a ringraziare i miei colleghi di gruppo consiliare Bernardo Ratti e Roberto Vara, recentemente dimessosi per impegni familiari e lavorativi”.

