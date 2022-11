Genova. Sono fissati per oggi, sabato 12 novembre, alle 14 nella chiesa di San Pio X nel quartiere di Albaro i funerali di Romana Conte, la genovese di 51 anni morta in un incidente avvenuto in lungomare Canepa.

Romana Conte lascia il marito e due figlie. La donna lavorava all’Ist del San Martino come tecnica di laboratorio. E’ stata travolta da un tir al termine di un sorpasso mentre viaggiava in direzione levante.

