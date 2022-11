Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto. Di Daniele Roncagliolo

Serie A1, Brescia – Pro Recco 4-7

Una Pro Recco da favola supera il Brescia a Mompiano per 4-7 e stacca i lombardi in classifica. Lo fa senza Echenique e Hallock, infortunati, ma con una difesa insuperabile e un Younger in versione finale di Champions, autore di 4 gol. Finisce la striscia record di Francesco Di Fulvio: sempre in rete per 110 partite di serie A1, oggi il capitano biancoceleste non è andato a segno.

