Presidi, gazebo e volantinaggi, il PCI scende in piazza “per la pace” in Ucraina: le iniziative nel savonese

Liguria. “La guerra tra Russia ed Ucraina, che dal 24 Febbraio scorso si è imposta all’attenzione generale, è da tempo entrata in una nuova fase. La scelta occidentale di inviare all’Ucraina grandi quantità di armi, sempre più sofisticate, addestrandone contemporaneamente i suoi militari all’uso, inizialmente motivata con la necessità di sostenere la resistenza a fronte dell’invasione russa, è oggi dichiaratamente volta a sconfiggere la Russia. Siamo di fronte alla temuta escalation del conflitto, ad una guerra per procura, condotta dagli ucraini per conto degli USA, della NATO: una guerra destinata a durare nel tempo, che porta con sé il rischio della terza guerra mondiale, nucleare, con i prevedibili devastanti esiti. La scelta della pace è stata abbandonata, non è all’ordine del giorno”. Lo fa sapere, in una nota, il Partito Comunista Italiano (PCI) Federazione della Liguria.

“La posta in gioco del conflitto – scrivono dal PCI – è sempre più evidente: l’ordine internazionale unipolare a trazione USA, l’assetto geopolitico affermatosi dopo la ‘guerra fredda’, progressivamente messo in discussione oltre che dalla Russia, dalla Cina e da altri paesi, che insieme rappresentano la stragrande maggioranza dell’umanità e che, pur assai diversi tra loro, propugnano un assetto multipolare, necessario per consentire all’umanità di vincere le grandi sfide che ha davanti. Un insieme di paesi che non assecondano la politica occidentale che tale ordine, invece, intende imporre ad ogni costo, anche con la guerra. Siamo di fronte ad un cambio di fase accompagnato da pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia, anch’esse non a caso fortemente caldeggiate dagli USA (per l’Unione Europea siamo giunti all’ottavo) che ad oggi incidono pesantemente soprattutto sulle prospettive di crescita dell’Europa, del nostro Paese, scaricandone i costi innanzitutto sulle condizioni dei ceti popolari, di quello stesso ceto medio che si è sempre ritenuto al riparo da ciò ( emblematica la questione ‘bollette’) e già si parla di razionamenti, di economia di guerra, di recessione. Siamo di fronte ad una situazione sempre più preoccupante”.

