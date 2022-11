Presidio punto nascite Santa Corona, Pd Pietra: “Minoranza assente”. L’opposizione: “Critiche ridicole”

Pietra Ligure. “Fa quantomeno sorridere il fatto che il PD pietrese provi ad impartire lezioni di morale dal momento in cui è stata proprio l’opposizione a prendere le posizioni più dure sull’argomento in sede di consiglio comunale. Oggi i democratici pietresi ci accusano di essere assenti all’iniziativa organizzata dal comitato ‘Nascere a Pietra’ per la riapertura del punto nascite. Basterebbe ricordare quando ci deridevano accusandoci di andare contro le scelte della nostra stessa maggioranza in regione”. Lo fanno sapere, in una nota congiunta, i consiglieri di minoranza e capigruppo Silvia Rozzi (Fratelli d’Italia) e Nicola Seppone (PietrAttiva).

Il PD pietrese ha evidenziato l’assenza dei consiglieri di minoranza all’iniziativa del comitato per la riapertura del punto nascite del Santa Corona: “Ne prendiamo atto con rammarico. Oggi hanno perso un ottima occasione per dare un segnale forte di condivisione su un problema che riguarda tutta la cittadinanza”.

