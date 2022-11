Punti nascite nel savonese, Regione: “Garantito a Pietra, verifichiamo se riusciamo a mantenerlo anche a Savona”

Savona/Pietra Ligure. “Pur confermando nel nuovo piano socio sanitario regionale la presenza di un punto nascite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è in corso, considerate le risorse disponibili, una verifica per poter mantenere anche il punto nascite all’ospedale San Paolo di Savona e, verso levante, una conseguente localizzazione dell’ulteriore punto nascite all’ospedale Evangelico o in alternativa all’ospedale Villa Scassi”. E’ il chiarimento di Regione Liguria in merito alla chiusura del punto nascite nel nosocomio savonese.

“In particolare – proseguono – nella distribuzione sul territorio dei punti nascite va sottolineato che l’Assessorato alla Sanità è al lavoro per garantire una copertura territoriale adeguata che offra il maggiore equilibrio possibile.

