Recco: potatura alberi ad alto fusto, interventi nel centro cittadino

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

E’ stato dato il via alla potatura delle alberature ad alto fusto nel centro cittadino, con l’obiettivo di ridurre le chiome eccessivamente cariche di vegetazione, per contrastare l’eventualità di attacchi patogeni e prevenire fragilità con conseguenti situazioni di rischio. Le operazioni prevedono la potatura di alleggerimento e contenimento delle chiome con taglio di ritorno e piantumazioni per 55 aranci amari distribuiti tra via Biagio Assereto, via Roma, via Vittorio Veneto e via Milano, un pino in via Biagio Assereto e 10 lecci in piazza san Giovanni Bono. L’intervento, affidato alla ditta “Pellicano Verde” di Chiavari, ha un impegno di spesa di 5.300 euro.

