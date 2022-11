Rugby, l’Italia batte l’Australia ed è la prima volta nella storia: in meta anche il genovese Bruno

Genova. Cresce a Genova la febbre per la palla ovale in vista del test match Italia – Sudafrica in programma sabato 19 novembre allo stadio Luigi Ferraris. Entusiasmo alle stelle dopo la vittoria degli azzurri contro l’Australia oggi a Firenze: una vittoria che arriva per la prima volta nella storia.

Dopo il successo di sabato scorso a Padova su Samoa, gli azzurri hanno superato anche l’Australia con un punteggio al cardiopalma di 28-27 nelle Autumn Nation Series. Al Franchi, dove quattro anni fa erano stati sconfitti gli Springboks sudafricani, Lamaro e compagni hanno difeso la meta e attaccato quella avversaria senza mai lasciare tirare il fiato.

