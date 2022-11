Sampdoria, Sakic ci mette la faccia: “La sosta ci farà bene, attendiamo rinforzi dal mercato”

Genova. Difficile capire come la Sampdoria possa risollevarsi psicologicamente in una situazione come questa. I suoi elementi, anche quelli migliori, appaiono irriconoscibili. Il solo Gabbiadini è apparso l’unico un po’ più pericoloso nell’arco dei 90 minuti, ma la prova è stata comunque ampiamente insufficiente.

Forse la sosta per il mondiale è capitata a fagiolo per interrompere un circolo vizioso che sembra senza uscita. Si ripartirà il 4 gennaio, con il mercato che apre il 2 e chissà che Sampdoria si presenterà a Sassuolo. La Società, a meno che non intervengano dei compratori, dovrà certamente lavorare in uscita nell’ottica di restare a galla a livello finanziario, anche se Sakic in conferenza stampa ha ammesso che Stankovic ha già fatto le sue valutazioni e che si attendono qualche rinforzo.

