Spezia basket club Tarros ospita Toscana Food Don Bosco: obbligatorio non guardare la classifica

Domenica al PalaSprint arriva la Toscana Food Don Bosco, fanalino di coda del campionato. Lo scorso anno non fu per nulla una passeggiata: la Toscana Food Don Bosco mise in difficoltà gli spezzini, al PalaSprint, con una gara di grande intensità e con percentuali al tiro molto alte. Prevedibile che anche quest’anno sarà una partita tutt’altro che facile; il perché lo spiega il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri: “Il Livorno non è certo una formazione da sottovalutare. Il roster è fatto da giovani molto promettenti, di grande talento. La squadra gioca con notevole intensità e una difesa a tutto campo”.

Vietatissimo, insomma, basarsi sulla classifica, che vede i toscani ancora fermi a zero punti. Il parquet, infatti, dice che la squadra è in netta crescita, come dimostrato nella gara di una settimana fa contro la Mens Sana.

“Dobbiamo essere molto concentrati per centrare il terzo risultato utile consecutivo – sottolinea Maurizio Caluri – e poi tentare il colpaccio a Cecina”.

Coach Scocchera avrà a disposizione tutti i suoi uomini: rientra, infatti, anche Gaspani dopo lo stop per infortunio.

Palla a due domenica 13 novembre alle ore 18.00. Arbitrano Giuseppe Salvo di Pisa e Lorenzo Vagniluca di Firenze.

