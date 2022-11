Super Younger e difesa mostruosa: la Pro Recco sbanca Brescia

Brescia. Una Pro Recco da favola supera il Brescia a Mompiano per 4-7 e stacca i lombardi in classifica. Lo fa senza Echenique e Hallock, infortunati, ma con una difesa insuperabile e un Younger in versione finale di Champions, autore di 4 gol. Finisce la striscia record di Francesco Di Fulvio: sempre in rete per 110 partite di serie A1, oggi il capitano biancoceleste non è andato a segno.

È la quarta giornata di campionato ma sembra di rivivere gara 3 della finale Scudetto giocata a Punta Sant’Anna nel maggio scorso: partita a scacchi con tanta tensione e i portieri a fare buona guardia ben protetti dalle difese. È Aicardi, dopo cinque minuti e mezzo, a spaccare la gara: si conquista la seconda superiorità mandando nel pozzetto Gitto, poi insacca sul secondo palo l’assist al bacio di Zalanki da posizione 1. Il vantaggio biancoceleste dura quaranta secondi perché il Brescia pareggia, in superiorità, grazie all’ex Renzuto: il tiro da posizione centrale non lascia scampo a Del Lungo per l’1-1 che chiude il tempo.

» leggi tutto su www.genova24.it