Imperia. É stata una mattinata difficile per gli automobilisti a Porto Maurizio.

Dopo la chiusura per lavori di via Filippo Airenti, infatti, si é creato un importante ingorgo soprattutto nel senso di marcia che da Oneglia va verso Ventimiglia e da Caramagna verso la cosiddetta “Rotonda dell’Igiene”. La colonna di automezzi in coda ha raggiunto Corso Garibaldi ed ha addirittura sfiorato Caramagna generando non pochi disagi alla circolazione ed ai cittadini.

» leggi tutto su www.riviera24.it