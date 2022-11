A-12: chiusure notturne tra Rapallo e Chiavari (e viceversa)

Dal sito di Autostrade

Rapallo-Chiavari – Tratto Chiuso (Dal Km 28.4 – Direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Chiavari dalle ore 00:00 alle ore 02:00 dal giorno 14/11/2022 al giorno 14/11/2022 per il transito di un trasporto eccezionale Entrata consigliata verso Livorno: Chiavari.

Dettaglio – Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire il transito di trasporti eccezionali, dalle 00:00 alle 2:00 di lunedì 14 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, verso Sestri Levante.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Chiavari. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia in entrata al casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola.

» leggi tutto su www.levantenews.it