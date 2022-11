Albenga. Un incendio è divampato questa notte all’interno di un camping di Albenga.

Intorno alle 4.30 della notte scorsa i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di un’area di via don Lasagna per alcune roulette e qualche automobile che, per cause ancora ad accertare, hanno preso fuoco.

