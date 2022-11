Aurora Minichini segretario del Pd di Lerici

Aurora Minichini è il nuovo segretario del Partito democratico di Lerici. Ieri all’Arci Borgata l’assemblea congressuale del Pd lericino. “L’assemblea – si legge nella nota del Pd di Lerici – ha visto una buona partecipazione di iscritti, simpatizzanti ed esponenti di altre forze politiche e sociali ed è stata sede di un confronto sulle prospettive politiche locali e nazionali, con il contributo del segretario provinciale Iacopo Montefiori, dell’onorevole Andrea Orlando e del consigliere regionale Davide Natale. Dopo anni travagliati l’assemblea ha nominato per acclamazione Aurora Minichini come segretario comunale. A lei, alla sua segreteria e al nuovo direttivo vanno i migliori auguri per l’arduo ma gratificante lavoro che li attende, certi che la sua personalità, la sua autorevolezza, il suo carisma e la sua apertura mentale sapranno tracciare per il partito un percorso che rimetta insieme e rilanci una comunità che ne ha un gran bisogno”.

