Blanca 2, il primo ciak il 21 novembre. Nasce la seconda stagione della serie girata a Genova

Genova. Dopo l’ottimo successo di spettatori e della critica, Blanca, la serie tv girata tra Genova e Roma, si prepara per la seconda stagione, con in calendario le prime riprese. Secondo alcune indiscrezioni di settore, infatti, il primo ciak sarà il prossimo 21 novembre proprio nel capoluogo ligure.

La serie, la cui parte della protagonista è affidata a Maria Chiara Giannetta, attrice rivelazione dello scorso anno che con Blanca ha trionfato ai Nastri d’Argento come Migliore attrice protagonista, ha ambientazioni invernali, per cui le riprese andranno avanti probabilmente fino ai primi mesi del 2023, mentre l’uscita ufficiale potrebbe arrivare non prima dell’estate.

