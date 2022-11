Calcio a 5, l’Airole sconfitta dal Taggia

Airole. Prima sconfitta interna stagionale per l’Airole FC nella seconda giornata del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al PalaRoja di Roverino infatti le viverne sono state superate per 5-3 dal Taggia in uno dei grandi classici del futsal del Ponente al termine di una partita dominata soprattutto fisicamente dagli ospiti. Prima del match anche a Ventimiglia un minuto di raccoglimento in memoria di Leonardo Franza giovane vittima dell’esplosione di Molini di Triora.

La serata partiva col piede giusto per i biancoverdi con il gol di Christian Biancheri servito da un pregevole assist di tacco di Davide Trama ma ben presto il Taggia si riversava nella metà campo avversaria con continui attacchi che solo due legni ed il portiere biancoverde Gabriele Prato riuscivano a disinnescare. Il gol degli ospiti arrivava comunque ma nel modo meno atteso dapprima in seguito ad un errore difensivo dell’Airole e poi nel pieno recupero del primo tempo chiuso quindi in vantaggio dai giallorossi per 2-1.

