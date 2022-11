Calcio, Finale. La Juniores giallorossoblù vince il derby con il Pietra. Saccone e Dakai: “Abbiamo creato un bel gruppo”

Finale Ligure. Finale-Pietra è sempre stata una gara chiacchierata e attesa, soprattutto perché si tratta di poter far confrontare due realtà che nel complesso hanno sempre fatto bene all’interno del calcio dilettantistico da diverso tempo. Quindi ieri pomeriggio i ragazzi delle rispettive Juniores aspettavano da tempo questa sfida, soprattutto perché le due squadre si conoscono molto bene fuori dal campo.

Alla fine è stata la formazione giallorossoblù a prevalere con un netto 3-1. Solo mezz’ora di gioco è bastata per regolare i biancocelesti che, nel momento della loro reazione, non hanno più trovato il tempo necessario per poter riaprire l’incontro.

