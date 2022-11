Coppia sanremese partecipa al programma “Quattro matrimoni”

Sanremo. « Finalmente lo possiamo condividere con voi, abbiamo partecipato al programma televisivo 4 matrimoni , è stata un’esperienza davvero unica». Inizia così il post sulla loro pagina Facebook e Instagram “Dreamers in love” di Marina Leone 27 anni di Sanremo e Salvatore Cinardo , 29 della Sicilia dove annunciano la loro partecipazione al programma televisivo in onda su Sky.

«Noi abbiamo un pagina su Instagram- racconta Marina- dove condividiamo i nostri viaggi in giro per l’Europa. Mi hanno contattato dalla redazione del programma dopo aver visto il post sulla proposta di matrimonio e mi ha chiesto se eravamo interessati a partecipare visto che avrebbero fatto in questa stagione una puntata social. Abbiamo fatto il casting e siamo passati e così abbiamo partecipato. Io andavo ai matrimoni delle altre spose dove ci davamo dei voti, io al loro matrimonio e loro al mio. E poi la puntata finale abbiamo fatto un tavolo di confronto e questa sera si saprà chi avrà vinto».

» leggi tutto su www.riviera24.it