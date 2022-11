Fumogeni e rombi di motore per l’ultimo saluto a Leo, il ragazzo morto dopo l’esplosione della casa

Riva Ligure. Trasformare il dolore più straziante in un momento di celebrazione, quasi di festa. E’ quanto sono riusciti a fare questo pomeriggio gli amici di Leonardo Franza, il giovane ventenne tragicamente scomparso il 31 ottobre nell’esplosione di una villetta a Molini di Triora.

A precedere i funerali previsti nella chiesa di San Maurizio alle 15, c’è stata la grande dimostrazione di affetto ai famigliari della vittima da parte di un migliaio di persone che hanno risposto all’appello a ritrovarsi in piazza per ricordare il biker volato in cielo troppo presto, colpa di una disgrazia del destino. Gli ex compagni di scuola di Franza si sono dati appuntamento alle 14 in piazza Ughetto, dove la musica rap ha accompagnato le lacrime. Fumogeni, striscioni, applausi, cori, rabbia, commozione, rombi di motore. Tutto per l’amico che non c’è più.

