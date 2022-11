Incendio in via Peirane: fiamme devastano sede della ditta Marr di Taggia

Taggia. Un incendio è divampato intorno alle 3 all’interno della filiale della ditta Marr, che si occupa della distribuzione di alimenti in alberghi, bar, ristoranti e comunità al civico 4 di via Peirane, ad Arma di Taggia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme e i carabinieri. Non si registrano feriti.

Quello odierno è il secondo incendio, quasi sicuramente di origine dolosa, alla sede tabiese della Marr: nella notte tra il 29 e il 30 settembre del 2018, infatti, sette camion parcheggiati uno a fianco all’altro, erano stati distrutti dalle fiamme.

