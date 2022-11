Le meraviglie sotto il suolo di Genova: la visita alla Cittadella di Campi e nel ventre di Ponte Monumentale

Genova. Nei giorni di sabato 19 novembre 2022 e domenica 20 novembre 2022, il Centro Studi Sotterranei propone due visite nel sottosuolo genovese con la presenza dei propri tecnici/esperti. Per entrambe le visite prenotazione obbligatoria e informazioni dettagliate al 3517800497 dalle 9.30 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 19:30 dei giorni feriali (NO Sms – No Whatsapp). Le visite saranno effettuate anche in caso di pioggia. Annullate in caso di allerta rossa.

Sabato 19 novembre 2022 – Cittadella sotterranea di Campi.

