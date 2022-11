Maurizio Maggiani presenta il suo ultimo libro “L’eterna gioventù”

Per il secondo incontro del ciclo di presentazioni “Leggere Romanzi – Conoscere la Storia” a cura degli Istituti toscani della Resistenza e dell’età contemporanea Lunedì 14 Novembre (ore 17.30-19) Maurizio Maggiani presenta il suo libro “L’eterna gioventù”. Dialogano con l’autore Alessio Giannanti (Archivi della Resistenza -Fosdinovo) e Simonetta Soldani (Università di Firenze). Per partecipare all’incontro in presenza è necessario prenotarsi inviando una email a segreteria@bfs.it (posti limitati). L’evento sarà trasmesso in diretta anche su YouTube: https://youtu.be/mCVIM81O47w e sulle pagine Facebook degli Istituti e sul portale ToscanaNovecento

L’articolo Al Bentegodi clima incandescente, tifosi scaligeri vogliono la vittoria. Setti contestato proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com