Genova. Ancora una giornata caratterizzata da molte velature. Sui versanti padani saranno presenti nubi via via più compatte con la possibilità anche per degli sgocciolii in serata nell’interno del levante.

Situazione: aria più fresca inizierà ad affluire sulle nostre zone andando ad instabilizzare gradualmente il tempo nei prossimi giorni.

