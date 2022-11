Nzola insegue Arnautovic e Osimhen tra i marcatori

Con la doppietta del Bentegodi sono 20 i gol di Mbala Nzola in serie A in 61 presenze totali. L’attaccante angolano ha cancellato in tre mesi la difficile stagione 21/22 con Thiago Motta in panchina. Dopo quindici giornate sono 7 le marcature, che lo lanciano in ottica 2023 a caccia del suo stesso record di due anni fa, quando ne mise a segno 11 in 25 giornate.

La classifica marcatori ad oggi (con Milan-Fiorentina e Juventus-Lazio ancora da disputare) lo vede in terza piazza insieme a Lautaro dell’Inter e Lookman dell’Atalanta. Più in alto solo Arnautovic (8) e Osimhen (9), il bolognese però ha potuto tirare tre penalty. Nzola ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e questo sarà un tema sul tavolo di Eduardo Macia nelle prossime settimane.

