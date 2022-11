Oggi é la giornata dei poveri: le parole del vescovo Borghetti

Imperia. Si é tenuta questa mattina la Santa Messa in presenza del vescovo della diocesi di Albenga – Imperia Mons. Borghetti durante la quale sua eccellenza ha ricordato che oggi é la giornata dei poveri, ricorrenza fortemente voluta da Papa Francesco, giunta alla sua sesta edizione.

“Questa giornata,” ci spiega il vescovo “che porta come tema ‘Gesu si é fatto povero per noi’, ha uno scopo molto semplice e del resto anche molto importante, quello cioé di sensibilizzare alla realtá della povertá, cioe delle mancanze, anzi, diciamole proprio con il loro nome: delle Miserie esistenti. Pensiamo che dall’ultimo report della Caritas Italiana, nel 2021 in Italia hanno individuato un milione e mezzo di famiglie in stato di altissima povertà: questo dato credo che basti già, sono cinque milioni e mezzo di persone in Italia che vivono in questa condizione.

