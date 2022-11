Palazzina fantasma in strada San Lorenzo, Comune studia l’acquisto

Sanremo. I continui abbandoni di rifiuti sono l’ultimo dei problemi che da trent’anni a questa parte affliggono i proprietari di alloggi della palazzina al civico 22 di strada carrozzabile San Lorenzo, nella prima cintura di Sanremo. Costruzione “fantasma” – non essendo mai stata formalizzata la costituzione di un condominio -, che risale agli anni 1990, quando furono trasformati diversi lotti destinati all’edilizia convenzionata dell’area C2 dell’ex piano regolatore comunale.

La palazzina in questione è da tempo sotto i riflettori per gli indiscriminati abbandoni di rifiuti che il Comune di Sanremo, attraverso la sua società partecipata Amaie Energia, è costretta a rimuovere senza soluzione di continuità. Ma la rumenta è solo un piccolo problema in confronto a quello che ha segnato il cosiddetto lotto 11 dell’area C2. La vicenda risale appunto al ’90, quando l’impresa costruttrice inizia a edificare la palazzina composta di un totale di 24 alloggi, 9 dei quali verranno venduti verso i primi del 2000.

